В россии анонсировали увеличение финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза

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“В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%”, — сказал министр.

Детали

Он добавил, что необходимо сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска. Принятые меры, по его словам, позволят обеспечить выполнение гособоронзаказа на уровне «не менее 99%».

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шойгу также заявил, что россия начала тестирование новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии.