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В россии анонсировали увеличение финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза

В россии анонсировали увеличение финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза

Киев • УНН

 • 274407 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. министр обороны рф сергей шойгу анонсировал увеличение финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза. На заседании коллегии военного ведомства он заявил, что это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%, передает УНН.

Цитата

“В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%”, — сказал министр.

Детали

Он добавил, что необходимо сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска. Принятые меры, по его словам, позволят обеспечить выполнение гособоронзаказа на уровне «не менее 99%».

Добавим

шойгу также заявил, что россия начала тестирование новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии.

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