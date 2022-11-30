россия тестирует новые способы боевого применения ракетных войск
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. россия начала тестирование новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии. Об этом заявил глава минобороны рф сергей шойгу, пишет УНН.
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По словам министра, применяются, в том числе, беспилотники в качестве разведывательно-ударных огневых комплексов.
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“Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии”, — цитируют росСМИ слова шойгу.
Он добавил, что военнослужащие рф задействуют современные и перспективные образцы вооружения.
Дополнение
Как писал УНН, с 24 февраля российские войска выпустили по Украине более 4 тысяч различных ракет.