росія тестує нові способи бойового застосування ракетних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. росія почала тестування нових способів бойового застосування ракетних військ та артилерії. Про це заявив глава міноборони росії сергій шойгу, пише УНН.
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За словами міністра, застосовуються, у тому числі, безпілотники як розвідувально-ударні вогневі комплекси.
Цитата
“Ефективна вогнева поразка противника – важлива складова успіху бойових дій. Значна роль у цьому відводиться ракетним військам та артилерії”, — цитують росЗМІ слова шойгу.
Він додав, що військовослужбовці росії залучають сучасні та перспективні зразки озброєння.
Доповнення
Як писав УНН, з 24 лютого російські війська випустили по Україні понад 4 тисячі різних ракет.