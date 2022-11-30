росія тестує нові способи бойового застосування ракетних військ

Деталі

За словами міністра, застосовуються, у тому числі, безпілотники як розвідувально-ударні вогневі комплекси.

Цитата

“Ефективна вогнева поразка противника – важлива складова успіху бойових дій. Значна роль у цьому відводиться ракетним військам та артилерії”, — цитують росЗМІ слова шойгу.

Він додав, що військовослужбовці росії залучають сучасні та перспективні зразки озброєння.

Доповнення

Як писав УНН, з 24 лютого російські війська випустили по Україні понад 4 тисячі різних ракет.