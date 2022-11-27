россия выпустила по Украине уже более 4 тысяч ракет – Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. С 24 февраля российские войска выпустили по Украине более 4 тысяч различных ракет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
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"Более 4 тысяч уже выпущено. Речь идет о ракетах всех типов. Понятно, что здесь не считаются С-300, РСЗО. Туда, пожалуй, не входят и авиационные ракеты, которые запускают по нам, такие как Х-59, Х-58. Речь идет о тысячах. Понятно, что мы на них потратили много боекомплекта", – сказал Игнат.
Он отметил, что цифра неточная, поскольку "каждый считает по-разному".
Напомним
В последние дни военные операции вдоль линии фронта в Украине замедлились из-за ухудшения погодных условий, но аналитики ISW прогнозируют, что в ближайшие недели их темп наберет обороты.