росія випустила по Україні вже понад 4 тисячі ракет – Повітряні сили

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"Понад 4 тисячі уже випущено. Мова йде про ракети всіх типів. Зрозуміло, що тут не рахуються С-300, РСЗВ. Туди, мабуть, не входять й авіаційні ракети, які по нас запускають, такі як Х-59, Х-58. Мова йде про тисячі. Зрозуміло, що ми на них витратили багато боєкомплекту", – сказав Ігнат.

Він зауважив, що цифра неточна, оскільки "кожен рахує по-різному".

Нагадаємо

Останніми днями військові операції вздовж лінії фронту в Україні сповільнилися через погіршення погодних умов, але аналітики ISW прогнозують, що найближчими тижнями їхній темп набере обертів.