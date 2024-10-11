У росії суд заочно заарештував журналіста CNN за репортаж з підконтрольної Україні суджі

російський суд заочно заарештував журналіста CNN Ніка Пейтона Уолша, якого ФСБ звинуватила у незаконному перетині кордону через репортаж у захопленому ЗСУ місті Суджа у Курській області. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

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У рф заявили, що американського журналіста звинувачують у тому, що він "з іншими невстановленими особами, прямуючи з території України, в'їхав до російської федерації з метою зйомки репортажу про вторгнення 6 серпня 2024 року збройних формувань України на територію району Курської області".

Як писав УНН, влітку фсб рф оголосила про кримінальну справу проти Уолша, а також кількох українських та італійських журналістів. Потім їх було оголошено в розшук.

Доповнення

Своєю чергою, CNN заявляла, що поїздка її журналіста до Суджі не порушувала міжнародне право.

Разом з іншими іноземними журналістами наша група отримала запрошення від українського уряду і у супроводі українських військових була доставлена, щоб оглянути нещодавно окуповану ними територію, пояснювала телекомпанія. — Правомірність таких дій гарантують права журналістів, надані Женевською конвенцією та міжнародним правом