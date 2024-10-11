В россии суд заочно арестовал журналиста CNN за репортаж с подконтрольной Украине суджи
Киев • УНН
Российский суд заочно арестовал журналиста CNN Ника Пейтона Уолша за «незаконное пересечение границы». Журналист сделал репортаж из захваченного ВСУ города Суджа в Курской области, что ФСБ считает нарушением.
российский суд заочно арестовал журналиста CNN Ника Пейтона Уолша, которого ФСБ обвинила в незаконном пересечении границы из-за репортажа в захваченном ВСУ городе Суджа в Курской области. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
В рф заявили, что американского журналиста обвиняют в том, что он «с другими неустановленными лицами, направляясь с территории Украины, въехал в российскую федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины на территорию района Курской области».
Как писал УНН, летом фсб рф объявила о уголовном деле против Уолша, а также нескольких украинских и итальянских журналистов. Затем они были объявлены в розыск.
Дополнение
В свою очередь, CNN заявляла, что поездка ее журналиста в Суджу не нарушала международное право.
Вместе с другими иностранными журналистами наша группа получила приглашение от украинского правительства и в сопровождении украинских военных была доставлена, чтобы осмотреть недавно оккупированную ими территорию, объясняла телекомпания. - Правомерность таких действий гарантируют права журналистов, предоставленные Женевской конвенцией и международным правом
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