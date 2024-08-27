У рф відкрили нові справи проти журналістів за репортажі з курщини
Київ • УНН
фсб рф порушила кримінальні справи проти журналістів Deutsche Welle і "1+1" за незаконний перетин кордону та зйомки в курській області. Раніше аналогічні справи відкрили проти репортерів CNN, RAI та українських журналісток.
фсб рф порушила кримінальні справи проти журналістів Deutsche Welle і українського каналу "1+1" після сюжетів із курської області. Про це пише російська служба BBC, передає УНН.
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Як повідомляється, фсб порушила кримінальну справу стосовно журналіста Deutsche Welle (видання занесено до російського реєстру "іноагентів") Ніколаса Конноллі та кореспондента українського каналу "1+1" Наталії Нагорної.
У повідомленні фсб зазначено, що журналісти "незаконно перетнули державний кордон російської федерації і здійснили відеозйомки в районі населеного пункту Суджа курської області.
Справу порушено за ч. 3 ст. 322 КК рф (незаконний перетин державного кордону).
Раніше аналогічні справи було порушено проти репортера CNN Ніка Волша, українських журналісток Олесю Боровик і Діану Буцко, а також щодо журналістів італійської телерадіокомпанії RAI Стефанії Баттістіні та Сімоне Траіні.