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У рф відкрили нові справи проти журналістів за репортажі з курщини

Київ • УНН

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фсб рф порушила кримінальні справи проти журналістів Deutsche Welle і "1+1" за незаконний перетин кордону та зйомки в курській області. Раніше аналогічні справи відкрили проти репортерів CNN, RAI та українських журналісток.

фсб рф порушила кримінальні справи проти журналістів Deutsche Welle і українського каналу "1+1" після сюжетів із курської області. Про це пише російська служба BBC, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, фсб порушила кримінальну справу стосовно журналіста Deutsche Welle (видання занесено до російського реєстру "іноагентів") Ніколаса Конноллі та кореспондента українського каналу "1+1" Наталії Нагорної. 

У повідомленні фсб зазначено, що журналісти "незаконно перетнули державний кордон російської федерації і здійснили відеозйомки в районі населеного пункту Суджа курської області. 

Справу порушено за ч. 3 ст. 322 КК рф (незаконний перетин державного кордону).

Раніше аналогічні справи було порушено проти репортера CNN Ніка Волша, українських журналісток Олесю Боровик і Діану Буцко, а також щодо журналістів італійської телерадіокомпанії RAI Стефанії Баттістіні та Сімоне Траіні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПНовини Світу

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