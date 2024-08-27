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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф открыли новые дела против журналистов за репортажи с курщины

В рф открыли новые дела против журналистов за репортажи с курщины

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 07:51  •  4287 просмотра

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фсб рф возбудила уголовные дела против журналистов Deutsche Welle и «1+1» за незаконное пересечение границы и съемки в курской области. Ранее аналогичные дела открыли против репортеров CNN, RAI и украинских журналисток.

фсб рф возбудила уголовные дела против журналистов Deutsche Welle и украинского канала «1+1» после сюжетов из курской области. Об этом пишет русская служба BBC, передает УНН

Детали 

Как сообщается, фсб возбудила уголовное дело в отношении журналиста Deutsche Welle (издание занесено в российский реестр «иноагентов») Николаса Коннолли и корреспондента украинского канала «1+1» Натальи Нагорной. 

В сообщении фсб указано, что журналисты «незаконно пересекли государственную границу российской федерации и осуществили видеосъемки в районе населенного пункта Суджа курской области. 

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК рф (незаконное пересечение государственной границы).

Ранее аналогичные дела были возбуждены против репортера CNN Ника Уолша, украинских журналисток Олесю Боровик и Диану Буцко, а также в отношении журналистов итальянской телерадиокомпании RAI Стефании Баттистини и Симоне Траини.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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