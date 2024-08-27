В рф открыли новые дела против журналистов за репортажи с курщины

фсб рф возбудила уголовные дела против журналистов Deutsche Welle и украинского канала «1+1» после сюжетов из курской области. Об этом пишет русская служба BBC, передает УНН.

Детали

Как сообщается, фсб возбудила уголовное дело в отношении журналиста Deutsche Welle (издание занесено в российский реестр «иноагентов») Николаса Коннолли и корреспондента украинского канала «1+1» Натальи Нагорной.

В сообщении фсб указано, что журналисты «незаконно пересекли государственную границу российской федерации и осуществили видеосъемки в районе населенного пункта Суджа курской области.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК рф (незаконное пересечение государственной границы).

Ранее аналогичные дела были возбуждены против репортера CNN Ника Уолша, украинских журналисток Олесю Боровик и Диану Буцко, а также в отношении журналистов итальянской телерадиокомпании RAI Стефании Баттистини и Симоне Траини.