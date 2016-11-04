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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У роботу львівського громадського транспорту внесуть зміни через проведення напівмарафону

У роботу львівського громадського транспорту внесуть зміни через проведення напівмарафону

Київ • УНН

 • 7251 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Львові 6 листопада відбудеться головний біговий старт західної України — GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2016. Вперше біговий захід подібного масштабу відбудеться у місті Львові центральними вулицями в одне коло. Старт та фініш усіх дистанцій запланований біля Львівської опери. У зв’язку з проведенням марафону, у цей день будуть ускладнення в русі приватного транспорту та зміни в русі громадського транспорту тими вулицями, якими пролягатиме маршрут забігу. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Маршрут півмарафону пролягатиме містом такими вулицями: вул.І.Гонти, вул.Листопадового Чину, площа Св.Юрія, вул.Шептицьких, вул.Антоновича, вул.Академіка А.Сахарова, вул.Д.Вітовського, вул.Шота Руставелі, вул.Левицького, вул.Пекарська, вул.Лисенка, вул.Беринди, вул.Коперника, вул.П.Дорошенка, проспект Шевченка.

Відтак, рух зазначеними вулицями 6 листопада орієнтовно з 08:00 год до 14:00 год буде ускладнений. В рух громадського транспорту будуть внесені зміни.

Управління транспорту та зв’язку ЛМР інформує, що на час проведення напівмарафону 6 листопада міські автобусні маршрути курсуватимуть таким чином:

Автобуси маршрутів № 1А із Галицького перехрестя курсуватимуть до ТРЦ “Форум Львів”, № 3А — ТРЦ “Кінг Крос Леополіс” до вул.І.Франка (Стрийський ринок), № 4А — просп.Червоної Калини до вул.І.Франка (Стрийський ринок), № 5А, № 29 — м.Вининки до пл.Митної, № 37 — вул.Під Голоском — просп.В.Чорновола (оперний театр), а із вул.Хоткевича до вул.Зелена (Водоканал), № 45 вул.І.Пулюя до вул.Горбачевського та № 46 — вул.П.Орлика до просп.В.Чорновола (оперний театр), а із просп.Червоної Калини до вул.Зеленої (Водоканал).

Автобуси маршрутів №№ 15, 26, 38, 42 та № 44 на час проведення марафону не курсуватимуть. Автобуси маршрутів № 21 курсуватимуть із ТЦ “Три слони” до перехрестя вулиць кн.Ольги — Сахарова, № 31 — здійснюватимуть рух із вул. Городоцької на просп. В. Чорновола по зустрічній смузі руху, № 36 — м.Винники — пл.Митна, та № 54 курсуватиме із с.Бірки до вул.Городоцької (храм св. Ольги та Єлизавети).

Автобуси маршрутів № 7 та № 25 здійснюватимуть рух із вул. Городоцької на просп.В.Чорновола по зустрічній смузі руху, № 8 — із смт Брюховичі до вул.Під Дубом, № 33 із вул.В.Великого курсуватимуть до вул.Антоновича з лівим поворотом на вул.Кульпарківську, № 35 — вул.Трильовського до вул.І.Франка (Стрийський ринок).

Автобуси маршрутів №№ 13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41 та № 43 здійснюватимуть рух по мірі відкриття приїжджих частин.

Автобуси маршруту № 51 здійснюватимуть рух із вул. Городоцької на просп.В.Чорновола по зустрічній смузі руху. Автобуси маршруту № 48 із аеропорту будуть здійснюватирух по пл. І. Франка мірі відкриття вул.Сахарова, № 50 — Дж. Вашингтона до пл.Митної та № 53 із Галицького перехрестя до перехрестя просп.В.Чорновола-вул.Під Дубом.

За інформацією ЛКП “Львівелектротранс”, тролейбусний маршрут № 13 у суботу та неділю 5 і 6 листопада 2016 року курсуватиме від вулиці Грінченка до ТЦ “Форум” без заїзду на проспект Свободи.

У неділю, 6 листопада 2016 р. до 8:00 електротранспорт курсуватиме за звичними маршрутами.

На час проведення легкоатлетичних змагань (з 8:00 до 14:30) трамваї маршруту № 1 курсуватимуть від Аквапарку до площі Соборної, № 2 від вулиці Пасічної до вул.Мушака; № 4 — тимчасово припиняє свою роботу, № 5 від вул.Торф’яної до Аквапарку, № 6 від залізничного вокзалу до вул.Миколайчука, № 7 від вул.Торф’яної до вул.Шевченкка. Трамвай № 10 курсуватиме із вулиці Пасічної до залізничного вокзалу через вулицю Городоцьку.

“Попереджаємо, що можливе ситуативне перекриття руху і відповідно зупинка у русі трамваїв на час руху вулицями колони легкоатлетів.

Так само через легкоатлетичний пробіг можливі ситуативні зміни у русі тролейбусів, оскільки траса легкоатлетичного пробігу проходитиме вулицями Шота Руставелі, Листопадового чину та Антоновича.

Починаючи із 14:30 усі маршрути електротранспорту, окрім тролейбусів маршруту № 13, курсуватимуть у звичному режимі за звичними маршрутами”, — зазначили у ЛКП “Львівелектротранс”.

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