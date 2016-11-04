У роботу львівського громадського транспорту внесуть зміни через проведення напівмарафону

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Львові 6 листопада відбудеться головний біговий старт західної України — GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2016. Вперше біговий захід подібного масштабу відбудеться у місті Львові центральними вулицями в одне коло. Старт та фініш усіх дистанцій запланований біля Львівської опери. У зв’язку з проведенням марафону, у цей день будуть ускладнення в русі приватного транспорту та зміни в русі громадського транспорту тими вулицями, якими пролягатиме маршрут забігу. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.