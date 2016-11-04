В работу львовского общественного транспорта внесены изменения из-за проведения полумарафона

ukru
15 марта, 19:03 • 115214 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166646 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137994 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130441 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112796 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105465 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101416 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135119 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132045 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127863 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 54745 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 50225 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 32539 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 38723 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 28108 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 135119 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134550 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269668 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298696 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234704 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 32539 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109241 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132045 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114862 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131971 просмотра
Актуальное
В работу львовского общественного транспорта внесены изменения из-за проведения полумарафона

В работу львовского общественного транспорта внесены изменения из-за проведения полумарафона

Киев • УНН

 • 7251 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Львове 6 ноября состоится главный беговой старт западной Украины - GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2016. Впервые беговое мероприятие подобного масштаба состоится во Львове по центральным улицам в один круг. Старт и финиш всех дистанций запланирован возле Львовской оперы. В связи с проведением марафона, в этот день будут осложнения в движении частного транспорта и изменения в движении общественного транспорта теми улицами, которыми будет пролегать маршрут забега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Маршрут полумарафона будет пролегать городом такими улицами:  ул.И.Гонты, ул. Ноябрьского Чина, площадь Св.Юрия, ул.Шептицкого, ул.Антоновича, ул.Академика А.Сахарова,  ул.Д.Витовского, ул.Шота Руставели, ул.Левицкого, ул.Пекарская, ул. Лысенка, вул.Беринды, ул.Коперника,  ул.П.Дорошенка, проспект Шевченко.

Поэтому движение указанными улица 6 ноября, ориентировочно с 08:00 ч до 14:00 ч будет затруднено. В движение общественного транспорта будут внесены изменения.

Управление транспорта и связи ЛГС информирует, что на время проведения полумарафона 6 ноября городские автобусные маршруты будут курсировать следующим образом:

Автобусы маршрутов № 1А с Галицкого перекрестка курсировать до ТРЦ "Форум Львов", № 3А - ТРЦ "Кинг Кросс Леополис" в ул.И.Франка (Стрыйский рынок), № 4А - просп.Червоной Калины до ул.И.Франка (Стрыйский рынок), № 5А, № 29 - г.Вининки к пл.Мытная, № 37 -  ул.Под голоском - просп.В.Чорновола (оперный театр), а с ул.Хоткевича к ул.Зеленая (Водоканал), № 45  ул.И.Пулюя к  ул.Горбачевского и № 46 - вул.П.Орлика к просп.В.Чорновола (оперный театр), а с просп.Червоной Калины до ул.Зеленая (Водоканал).

Автобусы маршрутов №№ 15, 26, 38, 42 и № 44 на время проведения марафона не будут ходить. Автобусы маршрутов № 21 будут курсировать с ТЦ "Три слона" до перекрестка улиц кн.Ольги - Сахарова, № 31 - осуществлять движение с ул. Городецкой на просп. В. Черновола по встречной полосе движения, № 36 - Винники - пл.Мытная, и № 54 будет курсировать с Борки до ул.Городоцкая (храм св. Ольги и Елизаветы).

Автобусы маршрутов № 7 и № 25 будут осуществлять движение с ул. Городецкой на просп.В.Чорновола по встречной полосе движения, № 8 - из пгт Брюховичи к вул.Пид Дубом, № 33 с вул.В.Великого курсировать до ул.Антоновича с левым поворотом на ул.Кульпарковская, № 35 - ул. Трилевского к ул.И.Франка (Стрыйский рынок).

Автобусы маршрутов №№ 13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41 и № 43 будут осуществлять движение по мере открытия проезжих частей.

Автобусы маршрута № 51 будут осуществлять движение с ул. Городецкой на просп.В.Чорновола по встречной полосе движения. Автобусы маршрута № 48 из аэропорта будут здийснюватирух по пл. И. Франко степени открытия  ул.Сахарова, № 50 - Дж. Вашингтона в пл.Мытная и № 53 с Галицкого перекрестка до перекрестка просп.В.Чорновола-вул.Пид Дубом.

По информации ЛКП "Львовэлектротранс", троллейбусный маршрут № 13 в субботу и воскресенье 5 и 6 ноября 2016 года будут курсировать от улицы Гринченко до ТЦ "Форум" без заезда на проспект Свободы.

В воскресенье, 6 ноября 2016 года до 8:00 электротранспорт будет курсировать по привычным маршрутам.

На время проведения легкоатлетических соревнований (с 8:00 до 14:30) трамваи маршрута № 1 будут курсировать от Аквапарка до площади Соборной, № 2 от улицы Пасечной в вул.Мушака; № 4 - временно прекращает свою работу, № 5 от вул.Торфяной до Аквапарка, № 6 от железнодорожного вокзала до  ул.Миколайчука, № 7 от  ул.Торфяной к  ул.Шевченка. Трамвай № 10 будет курсировать с улицы Пасечной до железнодорожного вокзала через улицу Городоцкую.

"Предупреждаем, что возможно ситуативное перекрытия движения и соответственно остановка в движении трамваев на время движения по улицам колонны легкоатлетов.

Так же через легкоатлетический пробег возможные ситуативные изменения в движении троллейбусов, так как трасса легкоатлетического пробега пройдет по улицам Шота Руставели, Ноябрьского чина и Антоновича.

Начиная с 14:30 все маршруты электротранспорта, кроме троллейбусов маршрута № 13 будут курсировать в обычном режиме по привычным маршрутам ", - отметили в ЛКП" Львовэлектротранс ".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы