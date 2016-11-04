В работу львовского общественного транспорта внесены изменения из-за проведения полумарафона

Маршрут полумарафона будет пролегать городом такими улицами: ул.И.Гонты, ул. Ноябрьского Чина, площадь Св.Юрия, ул.Шептицкого, ул.Антоновича, ул.Академика А.Сахарова, ул.Д.Витовского, ул.Шота Руставели, ул.Левицкого, ул.Пекарская, ул. Лысенка, вул.Беринды, ул.Коперника, ул.П.Дорошенка, проспект Шевченко.

Поэтому движение указанными улица 6 ноября, ориентировочно с 08:00 ч до 14:00 ч будет затруднено. В движение общественного транспорта будут внесены изменения.

Управление транспорта и связи ЛГС информирует, что на время проведения полумарафона 6 ноября городские автобусные маршруты будут курсировать следующим образом:

Автобусы маршрутов № 1А с Галицкого перекрестка курсировать до ТРЦ "Форум Львов", № 3А - ТРЦ "Кинг Кросс Леополис" в ул.И.Франка (Стрыйский рынок), № 4А - просп.Червоной Калины до ул.И.Франка (Стрыйский рынок), № 5А, № 29 - г.Вининки к пл.Мытная, № 37 - ул.Под голоском - просп.В.Чорновола (оперный театр), а с ул.Хоткевича к ул.Зеленая (Водоканал), № 45 ул.И.Пулюя к ул.Горбачевского и № 46 - вул.П.Орлика к просп.В.Чорновола (оперный театр), а с просп.Червоной Калины до ул.Зеленая (Водоканал).

Автобусы маршрутов №№ 15, 26, 38, 42 и № 44 на время проведения марафона не будут ходить. Автобусы маршрутов № 21 будут курсировать с ТЦ "Три слона" до перекрестка улиц кн.Ольги - Сахарова, № 31 - осуществлять движение с ул. Городецкой на просп. В. Черновола по встречной полосе движения, № 36 - Винники - пл.Мытная, и № 54 будет курсировать с Борки до ул.Городоцкая (храм св. Ольги и Елизаветы).

Автобусы маршрутов № 7 и № 25 будут осуществлять движение с ул. Городецкой на просп.В.Чорновола по встречной полосе движения, № 8 - из пгт Брюховичи к вул.Пид Дубом, № 33 с вул.В.Великого курсировать до ул.Антоновича с левым поворотом на ул.Кульпарковская, № 35 - ул. Трилевского к ул.И.Франка (Стрыйский рынок).

Автобусы маршрутов №№ 13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41 и № 43 будут осуществлять движение по мере открытия проезжих частей.

Автобусы маршрута № 51 будут осуществлять движение с ул. Городецкой на просп.В.Чорновола по встречной полосе движения. Автобусы маршрута № 48 из аэропорта будут здийснюватирух по пл. И. Франко степени открытия ул.Сахарова, № 50 - Дж. Вашингтона в пл.Мытная и № 53 с Галицкого перекрестка до перекрестка просп.В.Чорновола-вул.Пид Дубом.

По информации ЛКП "Львовэлектротранс", троллейбусный маршрут № 13 в субботу и воскресенье 5 и 6 ноября 2016 года будут курсировать от улицы Гринченко до ТЦ "Форум" без заезда на проспект Свободы.

В воскресенье, 6 ноября 2016 года до 8:00 электротранспорт будет курсировать по привычным маршрутам.

На время проведения легкоатлетических соревнований (с 8:00 до 14:30) трамваи маршрута № 1 будут курсировать от Аквапарка до площади Соборной, № 2 от улицы Пасечной в вул.Мушака; № 4 - временно прекращает свою работу, № 5 от вул.Торфяной до Аквапарка, № 6 от железнодорожного вокзала до ул.Миколайчука, № 7 от ул.Торфяной к ул.Шевченка. Трамвай № 10 будет курсировать с улицы Пасечной до железнодорожного вокзала через улицу Городоцкую.

"Предупреждаем, что возможно ситуативное перекрытия движения и соответственно остановка в движении трамваев на время движения по улицам колонны легкоатлетов.

Так же через легкоатлетический пробег возможные ситуативные изменения в движении троллейбусов, так как трасса легкоатлетического пробега пройдет по улицам Шота Руставели, Ноябрьского чина и Антоновича.

Начиная с 14:30 все маршруты электротранспорта, кроме троллейбусов маршрута № 13 будут курсировать в обычном режиме по привычным маршрутам ", - отметили в ЛКП" Львовэлектротранс ".