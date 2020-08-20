У Рівному витратять 3 млн гривень на ПЛР-тести, які не рекомендували використовувати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. ДУ "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ" придбає у ТОВ "Укргентех" набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19, передає УНН із посиланням на Prozorro.
Відповідний тендер було оголошено у червні цього року. Очікувана вартість закупівлі становила 3 млн грн.
Участь у тендері взяла одна компанія — "Укргентех", яка, власне, і перемогла, запропонувавши за свій товар суму, рівнозначну оголошеній замовником — 3 млн грн.
Договір з переможцем тендеру укладено. Згідно умов договору, "Укргентех" має поставити лабораторному центру набір реагентів для виявлення COVID-19 до 31 грудня 2020 року. "Укргентех" має поставити лабцентру 500 наборів реагентів.
Нагадаємо, ПЛР-тести українського виробника “Укргентех”, які масово були закуплені Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн), виявилися непридатними до використання.
Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.
"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями у практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19", - було сказано у документі, який був переданий, у тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.
Після скандалу тести "Укргентеху" досліджували повторно, але вони показали чутливість на рівні всього у 20%.
Також нагадаємо, за фактом закупівлі сумнівних ПЛР-тестів у Херсоні, СБУ сьогодні розслідує кримінальне провадження.