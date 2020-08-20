У Рівному витратять 3 млн гривень на ПЛР-тести, які не рекомендували використовувати

ukru
18:42 • 35789 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 75972 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 85978 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111776 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118458 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116376 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151436 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124998 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124713 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123871 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 24905 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 27953 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 33814 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 28177 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 29662 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78863 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102255 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83167 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151436 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51093 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58478 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107711 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125987 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125397 перегляди
Актуальне
У Рівному витратять 3 млн гривень на ПЛР-тести, які не рекомендували використовувати

У Рівному витратять 3 млн гривень на ПЛР-тести, які не рекомендували використовувати

Київ • УНН

 • 13383 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. ДУ "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ" придбає у ТОВ "Укргентех" набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19, передає УНН із посиланням на Prozorro.

Відповідний тендер було оголошено у червні цього року. Очікувана вартість закупівлі становила 3 млн грн.

Участь у тендері взяла одна компанія — "Укргентех", яка, власне, і перемогла, запропонувавши за свій товар суму, рівнозначну оголошеній замовником — 3 млн грн.

Договір з переможцем тендеру укладено. Згідно умов договору, "Укргентех" має поставити лабораторному центру набір реагентів для виявлення COVID-19 до 31 грудня 2020 року. "Укргентех" має поставити лабцентру 500 наборів реагентів.

Нагадаємо, ПЛР-тести українського виробника “Укргентех”, які масово були закуплені Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн), виявилися непридатними до використання.

Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.

"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями у практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19", - було сказано у документі, який був переданий, у тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.

Після скандалу тести "Укргентеху" досліджували повторно, але вони показали чутливість на рівні всього у 20%.

Також нагадаємо, за фактом закупівлі сумнівних ПЛР-тестів у Херсоні, СБУ сьогодні розслідує кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11