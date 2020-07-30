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У Херсоні придбали неякісні тести на COVID-19 на понад 2 млн грн

У Херсоні придбали неякісні тести на COVID-19 на понад 2 млн грн

Київ • УНН

 • 28557 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. У Херсоні викрили розтрату держбюджету через придбання неякісних тест-систем для діагностування COVID-19 на понад 2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

"Держустанова уклала договір з однією з комерційних структур на постачання 35 тисяч одиниць тест-систем. Встановлено, що придбанні засоби є нерекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії "Центру громадського здоров’я МОЗ України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порушення задокументовані у держустанові "Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України".

"Протиправна діяльність посадовців могла призвести до некоректних результатів діагностування, що загрожувало здоров’ю громадян, а також завдала бюджетних втрат на понад 2 млн грн. Через викриті співробітниками СБУ факти протиправної діяльності для громадян, яких діагностували неякісними медзасобами, проведено повторне дослідження стану їх здоров’я з використанням тестів, затверджених "Центром громадського здоров’я МОЗ України", – повідомили в СБУ.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та у місті Києві. Загалом в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 1197.

Нагадаємо, ПЛР-тести українського виробника “Укргентех”, які масово були закуплені Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн) виявилися непридатними до використання.

Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.

“Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями в практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19”, - було сказано в документі, який був переданий, в тому числі, і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку. 

Після скандалу тести “Укргентеху” досліджували повторно, але вони показали чутливість на рівні всього в 20%.

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