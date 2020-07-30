В Херсоне закупили некачественные тесты на COVID-19 на более 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Херсоне выявили растрату госбюджета из-за приобретения некачественных тест-систем для диагностики COVID-19 на более 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Госучреждение заключило договор с одной из коммерческих структур на поставку 35 тысяч единиц тест-систем. Установлено, что приобретенные средства являются нерекомендованными к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории "Центра общественного здоровья МОЗ Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушения задокументированы в госучреждении "Херсонский областной лабораторный центр МОЗ Украины".
"Противоправная деятельность должностных лиц могла привести к некорректным результатам диагностики, что угрожало здоровью граждан, а также нанесло убытки бюджету на более 2 млн грн. Из-за выявленных сотрудниками СБУ фактов противоправной деятельности для граждан, которых диагностировали некачественными медсредствами, проведено повторное исследование состояния их здоровья с использованием тестов, утвержденных "Центром общественного здоровья МОЗ Украины", - сообщили в СБУ.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве. Всего в Украине выявлено уже более 68,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1197.
Напомним, ПЦР-тесты украинского производителя "Укргентех", которые массово были закуплены Офисом Президента (минимум на 36 млн грн), оказались непригодными к использованию.
Об этом, в частности, говорилось в письме ЦОЗ Минздрава.
"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - было сказано в документе, который был передан, в том числе, и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.
После скандала тесты "Укргентеха" исследовали повторно, но они показали чувствительность на уровне всего в 20%.