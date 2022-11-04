У Рівному стався вибух: здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, є постраждалі

Деталі

Повідомлення про вибух надійшло до поліції сьогодні, 4 листопада, близько 21 години. Поліцейські на місці події попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок.

За попередньою інформацією - постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.

На місці події працюють керівництво ГУНП та Рівненського РУП, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

Попередньо, на місці події поліцейські виявили двох осіб, які, як зазначається, можуть бути причетні до скоєного злочину. Із ними наразі спілкуються правоохоронці.

Нагадаємо

В поліцію надійшло телефонне повідомлення про замінування професійного училища в смт Квасилів. Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що вибухових пристроїв в Квасилові не виявлено.