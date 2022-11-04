В Ровно произошел взрыв: сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Ровно на улице Романа Шухевича сегодня, 4 ноября, произошел взрыв. Правоохранители предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажек. Пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок. Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает УНН.
Детали
Сообщение о взрыве поступило в полицию сегодня, 4 ноября, около 21 часа. Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажек.
По предварительной информации - пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок.
На месте происшествия работают руководство ГУНП и Ровенского РУП, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, бойцы роты полиции особого назначения, патрульные полицейские, спасатели.
Предварительно, на месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые, как отмечается, могут быть причастны к совершенному преступлению. С ними сейчас общаются правоохранители.
Напомним
В полицию поступило телефонное сообщение о заминировании профессионального училища в пгт Квасилов. Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что взрывных устройств в Квасилове не обнаружено.