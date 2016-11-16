У рівненських медзакладах запровадять електронну картку пацієнтів
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Єдина мережа доступу до історій хвороби запрацює у всіх медичних закладах Рівненщини до кінця 2017 року. Електронна база пацієнтів створюється в області завдяки проекту Світового банку, повідомив керівник групи консультантів проекту банку на Рівненщині Сергій Рибачок.
За його словами, хоч проект спрямований на профілактику серцево-судинних захворювань, але електронна картка міститиме інші медичні дані хворих.
“Вона стане універсальною електронною карткою пацієнта. Хворим не потрібно буде носити із собою історію хвороби. Усі ці дані, аналізи та клінічні дослідження вноситимуться в систему, яка сформує електронну карту пацієнта”, — зазначив С. Рибачок.
Нині сформовані технічні вимоги до розробників програми єдиної мережі. Консультанти шукають тих, хто візьметься за виконання проекту.
Як повідомляв УНН, до 2020 року Рівненщина отримає від Світового банку 25 млн доларів на розвиток медицини. За ці гроші передбачені капітальні ремонти у медичних закладах, закупівля обладнання та автомобілів швидкої допомоги.