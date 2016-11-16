В ровенских медучреждениях введут электронную карточку пациентов
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Единая сеть доступа к историям болезни заработает во всех медицинских учреждениях Ровенской области до конца 2017 года. Электронная база пациентов создается в области благодаря проекту Всемирного банка, сообщил руководитель группы консультантов проекта банка в Ровенской области Сергей Рыбачок.
По его словам, хотя проект направлен на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, но электронная карта будет содержать другие медицинские данные больных.
"Она станет универсальной электронной карты пациента. Больным не нужно будет носить с собой историю болезни. Все эти данные, анализы и клинические исследования будут вноситься в систему, которая сформирует электронную карту пациента ", - отметил С. Рыбачок.
Сейчас сформированы технические требования к разработчикам программы единой сети. Консультанты ищут тех, кто возьмется за выполнение проекта.
Как сообщал УНН, к 2020 году Ровенская область получит от Всемирного банка 25 млн долларов на развитие медицины. За эти деньги предусмотрены капитальные ремонты в медицинских учреждениях, закупка оборудования и автомобилей скорой помощи.