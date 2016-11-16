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15 марта, 19:03 • 110898 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154239 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130003 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123092 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108553 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103422 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100065 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ровенских медучреждениях введут электронную карточку пациентов

В ровенских медучреждениях введут электронную карточку пациентов

Киев • УНН

 • 7642 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Единая сеть доступа к историям болезни заработает во всех медицинских учреждениях Ровенской области до конца 2017 года. Электронная база пациентов создается в области благодаря проекту Всемирного банка, сообщил руководитель группы консультантов проекта банка в Ровенской области Сергей Рыбачок.

По его словам, хотя проект направлен на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, но электронная карта будет содержать другие медицинские данные больных.

"Она станет универсальной электронной карты пациента. Больным не нужно будет носить с собой историю болезни. Все эти данные, анализы и клинические исследования будут вноситься в систему, которая сформирует электронную карту пациента ", - отметил С. Рыбачок.

Сейчас сформированы технические требования к разработчикам программы единой сети. Консультанты ищут тех, кто возьмется за выполнение проекта.

Как сообщал УНН, к 2020 году Ровенская область получит от Всемирного банка 25 млн долларов на развитие медицины. За эти деньги предусмотрены капитальные ремонты в медицинских учреждениях, закупка оборудования и автомобилей скорой помощи.

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