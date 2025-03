У Римі проти паспортів вакцинації протестують тисячі людей: є затримані

Деталі

Одна з груп протестувальників намагалася прорвати колони поліцейських, щоб дістатися до офісу прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі, ще одна — спробувала потрапити до штаб-квартири національної профспілки CGIL.

Між протестувальниками та поліціянтами розпочалися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети. В результаті трьох учасників протестів заарештували.

Protesters being assaulted with tear gas and water cannons. Police seems to be in plain clothes. Very strange #NoGreenPass #HoldTheLine #italy #rome pic.twitter.com/0btMgkus36

— Campari | Hold the line (@CampariWithSoda) October 9, 2021

“Право на демонстрації на підтримку своїх ідей ніколи не може переродитися в акти агресії та залякування”, — заявив прем’єр Драґі.

В Італії 8 жовтня на вулиці найбільших міст країни вийшли тисячі людей, що протестували проти введення “зеленої перепустки” (Green pass). “Зелена перепустка” зобов’язує показувати його, щоб мати можливість посидіти в барах і ресторанах, відвідувати тренажерний зал або музей.