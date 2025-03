В Риме против паспортов вакцинации протестуют тысячи людей: есть задержанные

Детали

Одна из групп протестующих пыталась прорвать колонны полицейских, чтобы добраться до офиса премьер-министра Италии Марио Драги, еще одна — попыталась попасть в штаб-квартиру национального профсоюза CGIL.

Между протестующими и полицейскими начались столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. В результате трех участников протестов были арестованы.

Protesters being assaulted with tear gas and water cannons. Police seems to be in plain clothes. Very strange #NoGreenPass #HoldTheLine #italy #rome pic.twitter.com/0btMgkus36

— Campari | Hold the line (@CampariWithSoda) October 9, 2021

Цитата

“Право на демонстрации в поддержку своих идей никогда не может переродиться в акты агрессии и запугивания”, — заявил премьер Драги.

Напомним

В Италии 8 октября на улицы крупнейших городов страны вышли тысячи людей , протестующих против введения “зеленого пропуска” (Green pass). “Зеленый пропуск” обязывает показывать его, чтобы иметь возможность посидеть в барах и ресторанах, посещать тренажерный зал или музей.