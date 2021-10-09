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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108734 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107619 просмотра

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В Риме против паспортов вакцинации протестуют тысячи людей: есть задержанные

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КИЕВ. 10 октября. УНН. На площади Пьяцца дель Пополо в Риме собрались около 10 000 человек митинговали против обязательных паспортов вакцинации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Одна из групп протестующих пыталась прорвать колонны полицейских, чтобы добраться до офиса премьер-министра Италии Марио Драги, еще одна — попыталась попасть в штаб-квартиру национального профсоюза CGIL.

Между протестующими и полицейскими начались столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. В результате трех участников протестов были арестованы.

Protesters being assaulted with tear gas and water cannons. Police seems to be in plain clothes. Very strange #NoGreenPass #HoldTheLine #italy #rome pic.twitter.com/0btMgkus36

— Campari | Hold the line (@CampariWithSoda) October 9, 2021

Цитата

“Право на демонстрации в поддержку своих идей никогда не может переродиться в акты агрессии и запугивания”, — заявил премьер Драги.

Напомним

В Италии 8 октября на улицы крупнейших городов страны вышли тысячи людей , протестующих против введения “зеленого пропуска” (Green pass). “Зеленый пропуск” обязывает показывать его, чтобы иметь возможность посидеть в барах и ресторанах, посещать тренажерный зал или музей.

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