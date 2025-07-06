Син до смерті побив батька у Дніпрі: деталі злочину
Київ • УНН
У Дніпрі затримано чоловіка за підозрою у вбивстві власного 72-річного батька. Злочин стався 4 липня на вулиці Пристань у Самарському районі міста.
У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власного батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Дніпропетровській області.
Деталі
Злочин стався 4 липня близько 20.40 за місцем спільного проживання батька та сина на вулиці Пристань у Самарському районі міста Дніпро. Між ними сталась сварка, під час якої чоловік наніс своєму 72-річному батьку численних тілесних ушкоджень, що призвело до смерті останнього.
Чоловіка затримали: йому висунули підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин - до 10 років позбавлення волі.
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