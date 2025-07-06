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Сын до смерти избил отца в Днепре: детали преступления

Киев • УНН

 • 355 просмотра

В Днепре задержан мужчина по подозрению в убийстве собственного 72-летнего отца. Преступление произошло 4 июля на улице Пристань в Самарском районе города.

Сын до смерти избил отца в Днепре: детали преступления

В Днепре полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве собственного отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Детали

Преступление произошло 4 июля около 20.40 по месту совместного проживания отца и сына на улице Пристань в Самарском районе города Днепр. Между ними произошла ссора, во время которой мужчина нанес своему 72-летнему отцу многочисленные телесные повреждения, что привело к смерти последнего.

Мужчину задержали: ему предъявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление - до 10 лет лишения свободы.

Напомним

В Запорожье будут судить бывшего правоохранителя за убийство своей коллеги из табельного оружия. Он пытался скрыть причастность к преступлению и совершить самоубийство.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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