У РФ заявили про нового затриманого "українського диверсанта" у Сімферополі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У вівторок у Сімферополі затримали ймовірного "співробітника головного управління розвідки Міноборони України". Про це повідомило джерело в російських правоохоронних органах, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
За даними видання, при собі затриманий мав пістолет, гранату і елементи для виготовлення саморобного вибухового пристрою.
Минулого тижня ФСБ РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму “членів диверсійно-терористичної групи української розвідки”.
У затриманих було вилучено “вибухові пристрої великої потужності, зброю і боєприпаси, засоби спеціального зв’язку та інші речові докази їх злочинної діяльності, в тому числі карти-схеми об’єктів передбачуваних диверсій”.