В РФ заявили о новом задержанном "украинском диверсанте" в Симферополе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во вторник в Симферополе задержан предполагаемый "сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины". Об этом сообщил источник в российских правоохранительных органах, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, при себе задержанный имел пистолет, гранату и элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.
На прошлой неделе ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированного Крыма "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".
У задержанных были изъяты "взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий".