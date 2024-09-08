У рф заявили, що безпілотник атакував майданчик для зберігання палива: горять резервуари
Київ • УНН
У Волоконовському районі Бєлгородської області рф безпілотник атакував майданчик для зберігання палива. Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів, пожежні розрахунки гасять пожежу.
У рф безпілотник атакував майданчик для зберігання палива на території бєлгородської області. Як повідомив губернатор бєлгородщини гладков, внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів, передає УНН.
"ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району. Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками здійснюється гасіння пожежі", - повідомив гладков у своєму Telegram-каналі.
За його словами, інформація про наслідки уточнюється. Усі оперативні служби працюють на місці.
Губернатор бєлгородської області пожалівся на спроби прориву ЗСУ в регіон: що відомо27.08.24, 12:38 • 12245 переглядiв