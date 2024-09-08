В рф заявили, что беспилотник атаковал площадку для хранения топлива: горят резервуары
Киев • УНН
В Волоконовском районе Белгородской области рф беспилотник атаковал площадку для хранения топлива. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров, пожарные расчеты тушат пожар.
В рф беспилотник атаковал площадку для хранения топлива на территории белгородской области. Как сообщил губернатор Белгородской области гладков, в результате взрыва произошло возгорание резервуаров, передает УНН.
"ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами осуществляется тушение пожара", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте.
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