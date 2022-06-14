У рф зафарбували вікна у багатопверхівці, де мешканці вивісили український прапор і антивоєнний плакат
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У російському Красноярську мешканцям багатоповерхівки зафарбували вікна, де були вивішені український прапор та банер “Ні війні”, передає УНН із посиланням на Telegram-канал “Автозак”.
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Telegram-канал оприлюднив фото "до" та "після" зафарбовування вікон. На першому чітко видно прапор України та гасло - "Ні війні", а на іншому - лише білу фарбу.
Також було поширено і відео, на якому видно, що до будинку приїхала автовежа, після чого вікна на четвертому поверсі зафарбували.
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