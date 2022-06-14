У рф зафарбували вікна у багатопверхівці, де мешканці вивісили український прапор і антивоєнний плакат

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Telegram-канал оприлюднив фото "до" та "після" зафарбовування вікон. На першому чітко видно прапор України та гасло - "Ні війні", а на іншому - лише білу фарбу.

Також було поширено і відео, на якому видно, що до будинку приїхала автовежа, після чого вікна на четвертому поверсі зафарбували.

Нагадаємо

У центрі Москви за звинуваченням у участі у несанкціонованому мітингу затримали 40-річного чоловіка у синьо-жовтих кросівках. Як розповів The Insider його адвокат Ілля Уткін, поліцейські визнали їх "засобом агітації".