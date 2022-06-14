В рф покрасили окна в многоэтажке, где жители вывесили украинский флаг и антивоенный плакат
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В российском Красноярске жителям многоэтажки закрасили окна, где были вывешены украинский флаг и баннер “Нет войне”, передает УНН с ссылкой на Telegram-канал “Автозак”.
Детали
Telegram-канал обнародовал фото "до" и "после" окраски окон. На первом отчетливо видны флаг Украины и лозунг - "Нет войне", а на другом - только белую краску.
Также было распространено и видео, на котором видно, что к дому приехала автобашня, после чего окна на четвертом этаже закрасили.
Напомним
В центре Москвы по обвинению в участии в несанкционированном митинге задержали 40-летнего мужчину в сине-желтых кроссовках. Как рассказал The Insider его адвокат Илья Уткин, полицейские сочли их "средством агитации".