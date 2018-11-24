У РФ вважають, що "несправедливо" називати Голодомор геноцидом українського народу

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Голодомор - "спільна трагедія" і "несправедливо" називати ці події геноцидом українського народу. Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ у Facebook, передає УНН.