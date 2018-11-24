У РФ вважають, що "несправедливо" називати Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Голодомор - "спільна трагедія" і "несправедливо" називати ці події геноцидом українського народу. Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ у Facebook, передає УНН.
“У 30-і рр. XX століття в Радянському Союзі був сильний голод, який торкнувся багато народів, які проживали на території молодої держави. Він став спільною трагедією росіян, українців, казахів та інших народів країни і найбільшою гуманітарною катастрофою на території СРСР”, — йдеться у повідомленні.
У МЗС РФ відзначили, що “спроби представити ці трагічні події виключно як "геноцид українського народу“ не мають нічого спільного ні з відновленням справедливості, ні з історичними фактами, вони носять політизований і антинауковий характер”.
Нагадаємо, на сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу.
24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 розпочалась акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.