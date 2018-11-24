В РФ считают, что "несправедливо" называть Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Голодомор - "общая трагедия" и "несправедливо" называть эти события геноцидом украинского народа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Facebook, передает УНН.
"В 30-е гг. XX века в Советском Союзе был сильный голод, который затронул многие народы, которые проживали на территории молодого государства. Он стал общей трагедией россиян, украинский, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что "попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер".
Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 началась акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.