У рф винесли вирок трьом кримськотатарським активістам: від 13 до 19 років колонії

Деталі

Ібрагімову Ернесту та Олегу Федорову суд призначив 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. З них у в'язниці – 3,5 роки. Обмеження після відбування покарання – 1 рік. Ісмету Ібрагімову – 19 років позбавлення волі. Перші п'ять років обвинувачений проведе у в'язниці, решту терміну – у виправній колонії суворого режиму. Після закінчення відбування покарання протягом двох років для Ісмета Ібрагімова діятимуть обмеження.

Додамо

17 лютого 2021 року в Криму відбулися масові обшуки у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Після проведення обшуків Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров були доставлені в управління російської ФСБ у Криму, після чого їх ув'язнили та відправили на судово-психіатричні експертизи.

7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму було затримано семеро людей. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід для шістьох затриманих у вигляді тримання під вартою. Ісмет Ібрагімов, Зекірья Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф'янов, Сейран Хайредінов були заарештовані в залі суду та поміщені до слідчого ізолятора Сімферополя. Олександра Сизикова, який має інвалідність І групи по зору, було відправлено під домашній арешт. Усіх затриманих звинувачували в причетності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії.