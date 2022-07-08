В рф вынесли приговор трем крымскотатарским активистам: от 13 до 19 лет колонии

Детали

Ибрагимову Эрнесту и Олегу Федорову суд назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Из них в тюрьме – 3,5 года. Ограничение после отбывания наказания – 1 год. Исмету Ибрагимову – 19 лет лишения свободы. Первые пять лет обвиняемый проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. После окончания отбывания наказания в течение двух лет для Исмета Ибрагимова будут действовать ограничения.

Добавим

17 февраля 2021 года в Крыму прошли массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма. После проведения обысков Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Яшар Шихаметов, Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров были доставлены в управление российской ФСБ в Крыму, после чего были заключены в тюрьму и отправлены на судебно-психиатрические экспертизы.

7 июля 2020 года во время массовых обысков в Крыму были задержаны семь человек. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для шести задержанных в виде содержания под стражей. Исмет Ибрагимов, Зекирья Муратов, Вадим Бектемиров, Эмиль Зиядинов, Алим Суфьянов, Сейран Хайрединов были арестованы в зале суда и помещены в следственный изолятор Симферополя. Александр Сизыков, имеющий инвалидность I группы по зрению, был отправлен под домашний арест. Всех задержанных обвиняли в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в россии.