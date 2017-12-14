У РФ відповіли послу США на слова про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Російській Федерації вважають, що послу США в РФ Джону Хантсману буде складно працювати після заяви про приналежність Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич, передає УНН.
"Думаю, що після подібних навмисних заяв Джону Хантсману буде нелегко працювати в Росії. Хочу також повідомити, що є речі важливіші поліпшення російсько-американських відносин. Тим більше, що США в свою чергу нічого для цього не роблять", - написав Клінцевіч.
Також заяву прокоментував російський сенатор Олексій Пушков.
"Не послу США визначати, чий Крим: США ні до Криму, ні до тих, хто живе там, не мають відношення. Вони про Єрусалим вже сказали - краще б промовчали", - написав Пушков у своєму мікроблозі Twitter.
Нагадаємо, посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що будь-яка людина, ознайомлена з міжнародним правом, знає, що Крим - це Україна.