В РФ ответили послу США на слова о Крыме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Российской Федерации считают, что послу США в РФ Джону Хантсману будет сложно работать после заявления о принадлежности Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, передает УНН.
“Думаю, что после подобных умышленных заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России. Хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более, что США в свою очередь ничего для этого не делают”, — написал Клинцевич.
Также заявление прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
“Не послу США определять, чей Крым: США ни в Крым, ни к тем, кто живет там, отношения не имеют. Они Иерусалиме уже сказали — лучше бы промолчали”, — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.
Напомним, посол США в России Джон Хантсман заявил, что любой человек, знакомый с международным правом, знает, что Крым — это Украина.