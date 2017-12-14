В РФ ответили послу США на слова о Крыме

“Думаю, что после подобных умышленных заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России. Хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более, что США в свою очередь ничего для этого не делают”, — написал Клинцевич.

Также заявление прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

“Не послу США определять, чей Крым: США ни в Крым, ни к тем, кто живет там, отношения не имеют. Они Иерусалиме уже сказали — лучше бы промолчали”, — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Напомним, посол США в России Джон Хантсман заявил, что любой человек, знакомый с международным правом, знает, что Крым — это Украина.