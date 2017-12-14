В РФ ответили послу США на слова о Крыме

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 40532 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 22792 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103094 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104881 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 120828 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104283 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106521 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112903 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117297 просмотра

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В РФ ответили послу США на слова о Крыме

В РФ ответили послу США на слова о Крыме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Российской Федерации считают, что послу США в РФ Джону Хантсману будет сложно работать после заявления о принадлежности Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, передает УНН.

“Думаю, что после подобных умышленных заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России. Хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более, что США в свою очередь ничего для этого не делают”, — написал Клинцевич.

Также заявление прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

“Не послу США определять, чей Крым: США ни в Крым, ни к тем, кто живет там, отношения не имеют. Они Иерусалиме уже сказали — лучше бы промолчали”, — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Напомним, посол США в России Джон Хантсман заявил, что любой человек, знакомый с международным правом, знает, что Крым — это Украина.

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