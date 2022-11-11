У рф пропонують заборонити робити аборти підліткам віком від 15 років без дозволу батьків

Деталі

голікова також доручила до 1 лютого 2023 року моз «опрацювати» інші питання, пов'язані з абортами:

- про можливість госпіталізувати жінок, які планують аборт, та жінок, які зберігають вагітність, до різних палат;

- оновити клінічні рекомендації щодо штучного переривання вагітності, зокрема доповнити їх інформацією для пацієнтів щодо негативних наслідків аборту;

- затвердити порядок поведінки психологічного консультування жінок, які думають про переривання вагітності, а також змінити назви листа поінформованої згоди на «лист збереження вагітності» замість «лист переривання вагітності».

Крім того, доручено вжити заходів щодо медичних організацій, які порушили законодавство під час проведення абортів.

Згідно з чинним законодавством рф, неповнолітні старше 15 років можуть самостійно приймати рішення про медичне втручання і згоду на аборт зокрема.