У рф пропонують заборонити робити аборти підліткам віком від 15 років без дозволу батьків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. віце-прем'єр рф тетяна голікова доручила моз рф опрацювати питання «доцільності» заборони на проведення абортів підліткам 15-18 років без згоди батьків. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на протокол засідання Ради при уряді рф з питань піклування у соціальній сфері, передає УНН.
Деталі
голікова також доручила до 1 лютого 2023 року моз «опрацювати» інші питання, пов'язані з абортами:
- про можливість госпіталізувати жінок, які планують аборт, та жінок, які зберігають вагітність, до різних палат;
- оновити клінічні рекомендації щодо штучного переривання вагітності, зокрема доповнити їх інформацією для пацієнтів щодо негативних наслідків аборту;
- затвердити порядок поведінки психологічного консультування жінок, які думають про переривання вагітності, а також змінити назви листа поінформованої згоди на «лист збереження вагітності» замість «лист переривання вагітності».
Крім того, доручено вжити заходів щодо медичних організацій, які порушили законодавство під час проведення абортів.
Згідно з чинним законодавством рф, неповнолітні старше 15 років можуть самостійно приймати рішення про медичне втручання і згоду на аборт зокрема.