В рф предлагают запретить делать аборты подросткам в возрасте от 15 лет без разрешения родителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. вице-премьер рф татьяна голикова поручила моз рф проработать вопрос «целесообразности» запрета на проведение абортов подросткам 15-18 лет без согласия родителей. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве рф по вопросам попечительства в социальной сфере, передает УНН.
Детали
голикова также поручила до 1 февраля 2023 года моз «проработать» другие вопросы, связанные с абортами:
- о возможности госпитализировать женщин, планирующих аборт, и женщин, сохраняющих беременность, в различные палаты;
– обновить клинические рекомендации по искусственному прерыванию беременности, в частности дополнить их информацией для пациентов относительно негативных последствий аборта;
- утвердить порядок поведения психологического консультирования женщин, думающих о прерывании беременности, а также изменить названия письма информированного согласия на «письмо сохранения беременности» вместо «письмо прерывания беременности».
Кроме того, поручено принять меры по медицинским организациям, нарушившим законодательство во время проведения абортов.
Согласно действующему законодательству рф, несовершеннолетние старше 15 лет могут самостоятельно принимать решения о медицинском вмешательстве и согласии на аборт в частности.