У рф повідомляють про атаку дронів на тамбовську область і серію вибухів
Київ • УНН
У російському місті котовськ зафіксували серію вибухів через атаку безпілотників. За даними росЗМІ, БПЛА рухалися у напрямку порохового заводу в селі кузьмино-гать.
Серія вибухів через атаку безпілотників пролунала у місті котовськ тамбовської області росії. Місцеві Telegram-канали у четвер, 16 січня, повідомляють, що спрацювала система ППО, пише УНН.
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РосЗМІ пишуть, що атака дронів на Тамбовську область цієї ночі є "масованою". Повітряний удар російська сторона приписує Україні.
За попередніми даними, БПЛА рухалися у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать.
Очевидці розповіли, що, починаючи з 00.40, було чути від чотирьох до восьми вибухів у небі над Котовськом. Також повідомляється про вибухи у селі Кузьмино-Гать. У районі населених пунктів знаходиться пороховий завод.
Тим часом місцева влада не робила заяв щодо ситуації в Тамбовській області на тлі повітряної атаки.
Нагадаємо
У селищі Нова Ляда Тамбовської області РФ дрон влучив у спиртзавод, розташований поруч з військовим полігоном. Місцеві жителі повідомляють про пожежу на заводі після атаки.