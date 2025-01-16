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В рф сообщают об атаке дронов на тамбовскую область и серии взрывов

В рф сообщают об атаке дронов на тамбовскую область и серии взрывов

Киев  •  УНН

 • 2731 просмотра

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В российском городе котовск зафиксировали серию взрывов из-за атаки беспилотников. По данным росСМИ, БПЛА двигались в направлении порохового завода в селе Кузьмино-гать.

Серия взрывов из-за атаки беспилотников прозвучала в городе Котовск Тамбовской области России. Местные Telegram-каналы в четверг, 16 января, сообщают, что сработала система ПВО, пишет УНН.

Детали

РосСМИ пишут, что атака дронов на Тамбовскую область этой ночью является "массированной". Воздушный удар российская сторона приписывает Украине.

По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать.

Очевидцы рассказали, что, начиная с 00.40, было слышно от четырех до восьми взрывов в небе над Котовском. Также сообщается о взрывах в селе Кузьмино-Гать. В районе населенных пунктов находится пороховой завод.

Тем временем местные власти не делали заявлений относительно ситуации в Тамбовской области на фоне воздушной атаки.

Напомним

В поселке Новая Ляда Тамбовской области РФ дрон попал в спиртзавод, расположенный рядом с военным полигоном. Местные жители сообщают о пожаре на заводе после атаки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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