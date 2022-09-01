У рф порушили 100 кримінальних справ про "фейки" про армію: серед фігурантів двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У рф кількість підозрюваних, обвинувачених та засуджених за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію досягла 100, повідомив голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков, передає УНН.
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Про сім кримінальних справ стало відомо в останній тиждень. Два з них розглядаються гарнізонними військовими судами: проти військовослужбовців Іллі Карпенка у Петропавловську-Камчатському та Валерія Котовича у Ростові-на-Дону. Як зазначає Чиков, це перший випадок, коли фігурантами кримінальних справ за статтею про «фейки» про армію стали російські військовослужбовці.
Більше половини фігурантів (57 осіб) звинувачуються за другою частиною статті, яка передбачає до 10 років позбавлення волі. Ще 24 особи звинувачують першу частину з максимальним терміном до трьох років позбавлення волі. Третина фігурантів перебувають не в Росії.
З-поміж тих, кого судять у Росії, 28 осіб утримують під вартою, шістьом суд обрав заборону певних дій і ще трьом — домашній арешт, пише Чиков.
Вироки винесено за дев'ятьма кримінальними справами: двох людей засудили до позбавлення волі (муніципального депутата Олексія Горінова в Москві - до семи років, тюменця Едуарда Щербакова - до півроку колонії-поселення). Ще двоє отримали виправні роботи, двоє – штрафи, двоє – умовне позбавлення волі.
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