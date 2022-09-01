В рф возбудили 100 уголовных дел о "фейках" об армии: среди фигурантов двое военных

Детали

О семи уголовных делах стало известно в последнюю неделю. Два из них рассматриваются гарнизонными военными судами: против военнослужащих Ильи Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерия Котовича в Ростове-на-Дону. Как отмечает Чиков, это первый случай, когда фигурантами уголовных дел по статье о «фейках» про армию стали российские военнослужащие.

Более половины фигурантов (57 человек) обвиняются по второй части статьи, которая предполагает до 10 лет лишения свободы. Еще 24 человекам вменяют первую часть с максимальным сроком до трех лет лишения свободы. Треть фигурантов находятся не в России.

Из тех, кого судят в России, 28 человек содержатся под стражей, шестерым суд избрал запрет определенных действий и еще троим — домашний арест, пишет Чиков.

Приговоры вынесены по девяти уголовным делам: двоих человек приговорили к лишению свободы (муниципального депутата Алексея Горинова в Москве — к семи годам, тюменца Эдуарда Щербакова — к полугоду колонии-поселения). Еще двое получили исправительные работы, двое — штрафы, двое — условное лишение свободы.

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