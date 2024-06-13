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У рф можлива "банківська паніка" через нові санкції США: росіяни вже стоять у чергах перед обмінниками

У рф можлива "банківська паніка" через нові санкції США: росіяни вже стоять у чергах перед обмінниками

Київ • УНН

 • 26320 перегляди

Сьогодні у соцмережах поширюються фотографії, як росіяни стоять у довгих чергах перед банками та обмінними пунктами у москві та санкт-петербурзі, щоб зняти чи обміняти гроші. З'являються повідомлення, що в онлайн-додатках низки банків клієнти годинами не можуть отримати доступ до своїх рахунків, з'являється повідомлення про помилку.

У росії можлива "банківська паніка", коли клієнти масово почнуть виводити гроші з рахунків. Причиною тому є нові санкції США, передає УНН із посиланням на BILD.

Деталі

У середу Мінфін США ввів санкції проти московської біржі, а також десятки російських компаній і банків. Вашингтон посилив покарання для іноземців за операції з ними. На Мосбіржі зупинено торги доларами та євро, на основі яких Центробанк раніше визначав курс валют. Тепер ЦБ рф встановлюватиме курс за новою схемою та обіцяє, що торгівля валютою в росії продовжиться. Акції Мосбіржі впали більш ніж на 15%.

Сьогодні у соцмережах поширюються фотографії, як росіяни стоять у довгих чергах перед банками та обмінними пунктами у москві та санкт-петербурзі, щоб зняти чи обміняти гроші. З'являються повідомлення, що в онлайн-додатках низки банків клієнти годинами не можуть отримати доступ до своїх рахунків, з'являється повідомлення про помилку.

Як зазначає оглядач BILD, ці проблеми значно підривають довіру росіян до банків, у росії можлива "банківська паніка", коли клієнти масово почнуть виводити гроші з рахунків.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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