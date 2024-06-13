В рф возможна "банковская паника" из-за новых санкций США: россияне уже стоят в очередях перед обменниками

В россии возможна "банковская паника", когда клиенты массово начнут выводить деньги со счетов. Причиной тому являются новые санкции США, передает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

В среду Минфин США ввел санкции против московской биржи, а также десятка российских компаний и банков. Вашингтон ужесточил наказание для иностранцев за операции с ними. На Мосбирже остановлены торги долларами и евро, на основе которых Центробанк ранее определял курс валют. Теперь ЦБ рф будет устанавливать курс по новой схеме и обещает, что торговля валютой в россии продолжится. Акции Мосбиржи упали более чем на 15%.

Сегодня в соцсетях распространяются фотографии, как россияне стоят в длинных очередях перед банками и обменными пунктами в москве и санкт-петербурге, чтобы снять или обменять деньги. Появляются сообщения, что в онлайн-приложениях ряда банков клиенты часами не могут получить доступ к своим счетам, появляется сообщение об ошибке.

Как отмечает обозреватель BILD, эти проблемы значительно подрывают доверие россиян к банкам, в россии возможна "банковская паника", когда клиенты массово начнут выводить деньги со счетов.