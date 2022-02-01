У разі вторгнення Росії Україна може привести в бойову готовність до 2,5 млн осіб - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що в разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб, передає УНН з посиланням на The Associated Press.
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“Вони (росіяни — ред.) зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести в бойову готовність від 2 до 2,5 мільйона осіб”, — заявив Данілов.
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Він підкреслив, що біля України зосереджено близько 120 тисяч російських військових, і Москва може влаштувати провокації “у будь-який момент”, але наголосив, що для початку повноцінного вторгнення знадобиться масштабна підготовка, яку буде легко помітити.
“Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів. Ми ще цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося”, - заявив він.
Також, секретар РНБО додав, що до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з російськими найманцями на сході України і до 1 мільйона українців мають мисливські ліцензії.
Нагадаємо
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Мінські угоди є небезпечними для України.