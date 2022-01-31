Не радив би гратися з таким вогнем як Мінські угоди – Данілов

Цитата

“Зараз Російська Федерація на крайніх засіданнях постійно наполягає, що наша країна має почати виконувати Мінські Угоди. Найперше, що я хотів сказати, що для нашої країни це дуже небезпечна річ. Це може привести до несподіваних наслідків. Тому, я б ніколи не радив гратися з таким вогнем як Мінські угоди”, — заявив Данілов.

Деталі

За словами секретаря РНБО, щоб закінчилась війна, президент РФ повинен забрати свою техніку від кордонів України та повернутися на свою територію.

“Для того, щоб закінчилась війна на території Донецької та Луганської областей, потрібно зробити одну просту річ — Путін має забрати свої війська, свої танки, забрати свої БТР-и і відправитися на свою територію”, — відзначив Данілов.

Нагадаємо

Україна в ООН закликала Росію до діалогу.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.