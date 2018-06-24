У Раді Європи засудили напад на ромів у Львові

"Ми засуджуємо ще одну атаку на ромів, про яку нам стало відомо з сьогодняшнього повідомлення поліції. Нам страшно, цього разу загинула одна людина. Ми очікуємо повного та прозорого розслідування без затримки", - написав він.



Як повідомляв УНН, напад на табір ромів у Львові кваліфіковано слідчими як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв.



Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Львівські поліцейські затримали семеро зловмисників, причетних до нападу. Внаслідок нападу на табір ромів четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що постраждалим від нападу на кілька днів нададуть притулок.