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В Совете Европы осудили нападение на ромов во Львове

В Совете Европы осудили нападение на ромов во Львове

Киев  •  УНН

 • 18336 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтґен в своем Twitter, передает УНН.

"Мы осуждаем еще одну атаку на ромов, про которую нам стало известно из сегодняшнего сообщения полиции. Нам страшно, на этот раз погиб один человек. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без задержки", - написал он.

Как сообщал УНН, нападение на лагерь ромов в Львове квалифицированно следователями как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. Львовские полицейские задержали семь злоумышленников, причастных к нападению. В результате нападения на лагерь ромов четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.

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