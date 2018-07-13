У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду та завершить роботу восьмої сесії. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Після годину уряду та зачитування депутатських запитів буде оголошено про закриття сесії.
Дев’ята сесія розпочнеться 4 вересня.
Як повідомляв УНН, вчора спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про закриття пленарного засідання ВР, питання про оновлення складу ЦВК не було розглянуто.
5 липня, Рада не змогла перейти до оновлення ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.