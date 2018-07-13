В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству

После часа правительства и зачитывания депутатских запросов будет объявлено о закрытии сессии.



Девятая сессия начнется 4 сентября.

Как сообщал УНН, вчера спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии пленарного заседания ВР, вопрос об обновлении состава ЦИК не был рассмотрен.

5 июля, Рада не смогла перейти к обновлению ЦИК. За соответствующее решение во время рейтингового голосования проголосовали лишь 189 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.