У Раді посилять карантинні обмеження: нещепленим хочуть обмежити доступ

Цитата

“Профільний комітет рекомендував включити проект постанови № 6154 до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 9 скликання, та за результатами розгляду у першому читанні прийняти її за основу та в цілому”, - заявив голова комітету Михайло Радуцький.

Деталі

Проектом постанови передбачається:

- на період дії карантину COVID-19 встановити, що допуск у приміщення адміністративних будівель Верховної Ради народних депутатів, працівників Апарату, та інших відвідувачів, а також ЗМІ здійснюється виключно за наявності:

- документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 (однією чи кількома дозами вакцин);

- негативного ПЛР (72 години) або антиген тесту (48 годин);

довідки про одужання особи від COVID-19 (якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа).

Додамо

Раніше УНН інформував, що у Верховній Раді планують посилити карантинні обмеження у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусною хворобою. Можливість підписати постанову відкрита до 16:00 п’ятниці (8 жовтня).

Тим часом, в Україні зафіксовано вже 2,57 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 жовтня, - 16,3 тисячі, лише трохи менше, ніж осінній антирекорд, встановлений минулого тижня. Госпіталізовано за добу при цьому 4,9 тисячі осіб, більше ніж подвоєння проти показника днем раніше.