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У Раді планують посилити карантинні обмеження через COVID-19: постанову невдовзі винесуть на голосування

У Раді планують посилити карантинні обмеження через COVID-19: постанову невдовзі винесуть на голосування

Київ • УНН

 • 24315 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Верховній Раді планують посилити карантинні обмеження у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусною хворобою. Відповідну постанову найближчим часом винесуть на голосування, передає УНН.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел, в Раді планують винести на голосування постанову про додаткові заходи протидії COVID-19, якою передбачається:

- на період дії карантину COVID-19 встановити, що допуск у приміщення адміністративних будівель Верховної Ради народних депутатів, працівників Апарату, та інших відвідувачів, а також ЗМІ здійснюється виключно за наявності:
- документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 (однією чи кількома дозами вакцин);
- негативного ПЛР (72 години) або антиген тесту (48 годин);
довідки про одужання особи від COVID-19 (якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа).

Зазначається, що можливість підписати постанову відкрита до 16:00 п’ятниці (8 жовтня).

Цю інформацію також підтвердив і народний депутат Олексій Гончаренко, який повідомив  у своєму Telegram-каналі, що у Верховній Раді хочуть посилити карантинні обмеження через COVID-19.

Додамо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні заявив, що через новий спалах коронавірусу у найближчі дні декілька областей можуть перейти до “червоної” зони.

Станом на ранок 6 жовтня в Україні 11 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

При цьому, в країні встановлено новий антирекорд цієї осені - за добу понад 12,6 тисяч нових хворих на коронавірус. Такої цифри не було з кінця квітня.

Загалом зафіксовано вже 2,48 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 

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